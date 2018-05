Mutter und Kind nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1113

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Marzahn wurden eine 35-Jährige und ihr zweijähriger Sohn schwer verletzt. Aussagen zufolge wollte die Frau gegen 14.55 Uhr mit ihren vier Kindern die Allee der Kosmonauten vom Mittelstreifen aus überqueren. Hier soll der Zweijährige auf die Fahrbahn getreten sein. Als die Mutter unvermittelt hinterherlief, um das Kind von der Straße zu holen, wurden beide von dem SEAT einer 31-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten Mutter und Sohn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

Während der Unfallaufnahme störte ein 20-Jähriger durch Übersteigen der Unfallortabsperrung die Arbeit der dort eingesetzten Polizisten und beleidigte diese. Beim Herausführen leistete der stark alkoholisierte Mann Widerstand und musste letztendlich in einem Einsatzwagen Platz nehmen. Eine im Anschluß in einem Gewahrsam durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1 Promille.