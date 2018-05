Betrunken gefahren – mehrere Autos beschädigt

Nr. 1108

Sieben beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der vergangenen Nacht in Wedding ereignete. Gegen 2.30 Uhr stellten Polizisten des Abschnitts 35 den 19-Jährigen, wie dieser mit seinem BMW zunächst langsam die Müllerstraße in Richtung Scharnweberstraße befuhr. Anschließend bog er rasant in die Barfußstraße ab. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten den Mann außerhalb seines Fahrzeugs in der Aroser Allee vor. Zeugenaussagen zufolge soll der Bruchpilot zunächst gegen einen geparkten Mercedes und einen VW gefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurden weitere dort abgestellte Fahrzeuge, ein Ford, Renault, Hyundai und Volvo, beschädigt. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine dort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.