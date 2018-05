Teurer Spieleabend

Nr. 1107

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Wedding in der vergangenen Nacht ging der Autobahnpolizei ein 25-Jähriger ins Netz. Gegen 1.35 Uhr konnten die Beamten einen Peugeot, dessen Fahrer es offenbar sehr eilig hatte, auf der A 111 in Fahrtrichtung Süd zwischen dem Tunnel Flughafen Tegel und der Anschlussstelle Am Festplatz anmessen. Der junge Mann war dort mit rund 170 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Als die Zivilpolizisten den Fahrer stoppten gab er an, nach einem Computerspielturnier schnell nach Hause zu wollen. Da er mit seiner vorwerfbaren Geschwindigkeit die Erlaubte um 90 Prozent überschritten hatte, erwarten ihn nun ein Bußgeld von mindestens 1.360 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.