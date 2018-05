Nr. 1106

In der vergangenen Nacht wurde an dem Bürgerbüro einer Partei in Blankenburg eine Sachbeschädigung festgestellt. Ein Mitarbeiter einer Objektsschutzstreife bemerkte gegen 23.40 Uhr die Farbanhaftungen an der Eingangstür des Büros in der Straße Alt-Blankenburg. Polizisten konnten in unmittelbarer Nähe einen geplatzten und zwei mit Farbe gefüllte Luftballons sicherstellen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.