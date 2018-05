Rauschgifthändler festgenommen

Nr. 1099

Zivilpolizisten nahmen gestern Nachmittag einen 27-Jährigen in Charlottenburg fest, nachdem sie ihn bei Handelstätigkeiten beobachtet hatten. Gegen 16.30 Uhr stellten sie den Mann im Lietzenseepark fest, als er eine sogenannte BtM-Bombe aus dem Erdreich grub. Als die Beamten den Erdbunker näher untersuchten, fanden sie noch zwei weitere Pakete mit inhaltlich 48 Heroin-Verkaufseinheiten. Nach der erfolgten Festnahme brachten die Ermittler den 27-Jährigen zur Überstellung an das zuständige Fachkommissariat, das nun einen möglichen Zusammenhang mit weiteren Taten prüft, in ein Gewahrsam.