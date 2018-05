Lkw der Feuerwehr aufgebrochen

Nr. 1052

Durch die Aufmerksamkeit eines Zeugen konnten in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Autodiebe in Blankenfelde festgenommen werden. Gegen 0.50 Uhr beobachtete der Anwohner der Hauptstraße zwei Männer, die sich an einem Lkw der Berliner Feuerwehr zu schaffen machten und rief die Polizei. Die alarmierten Polizisten stellten in dem Lkw einen 34 Jahre alten Mann und in einem in der Nähe geparkten BMW seinen mutmaßlichen Komplizen, einen 24-Jährigen, und nahmen beide fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen und des BMW fanden die Beamten diverse Beweismittel, unter anderem einbruchstypisches Werkzeug. Der BMW wurde sichergestellt und die Festgenommenen für das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 eingeliefert.