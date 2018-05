Bronzeskulptur gestohlen

Nr. 1042

Unbekannte haben eine Bronzeskulptur in Baumschulenweg gestohlen. Heute Morgen teilte ein Senior auf dem Polizeiabschnitt 65 mit, dass er die Bronze-Figur „Schwimmer“, die normalerweise in einer Parkanlage an der Kiefholzstraße Ecke Hohenbirker Weg steht, seit dem 4. Mai 2018 vermisst. Eine Nachfrage beim zuständigen Grünflächenamt, ob die Skulptur abgebaut wurde, verlief negativ, so dass von einem Diebstahl ausgegangen wird. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.