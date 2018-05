Räuber gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise auf seine Identität geben?

Wer kennt seinen Aufenthaltsort?

Hinweise bitte an das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in der Perleberger Straße 61 a in Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-926209 oder jede andere Polizeidienststelle.