Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr. 1028

Heute Vormittag wurde ein mutmaßlicher Einbrecher in Borsigwalde vorläufig festgenommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der 24-jährige Sohn der Mieter einer Wohnung in der Conradstraße gegen 10.50 Uhr von seinem bellenden Hund geweckt. Daraufhin schlich er in den Flur und entdeckte im Wohnzimmer den Verdächtigen, der gerade Schränke durchwühlte. Unbemerkt schlich der Sohn in sein Zimmer zurück und alarmierte die Polizei. Als diese eintraf, warf der 24-Jährige vom Balkon aus den Beamtinnen und Beamten den Wohnungsschlüssel zu. Sie schlossen die Wohnungstür auf und nahmen den mutmaßlichen Eindringling fest. Offenbar hatte er zuvor die Wohnungstür aufgehebelt. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden Polizisten Einbruchswerkzeug. Der 36-Jährige wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung für das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 1 eingeliefert.