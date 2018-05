35-jähriger Behinderter vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1018

Mit der Veröffentlichung eines Bildes sucht die Polizei nach dem 35-jährigen behinderten Heiko TIMM aus Spandau, der seit dem 08. Mai 2018 vermisst wird.

Vor 6 Uhr am Morgen verließ er unbemerkt die Wohnung seiner Mutter in der Marschallstraße und wurde seit dem nicht mehr gesehen.

Heiko Timm kann nicht sprechen, er trägt alle wichtigen Daten in einem Brustbeutel um seinen Hals.

Er ist ungefähr 180 cm groß, hat eine kräftige Statur, dunkelbraune kurze Haare und trägt vermutlich einen Dreitagebart. Er führt keinerlei Gegenstände bei sich. Bekleidet ist er mit einer grauen Jogginghose, schwarzen T-Shirt und blauer Jacke.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat Heiko TIMM seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 7 in Spandau unter der Rufnummer (030) 4664–271100 oder jede andere Polizeidienststelle.