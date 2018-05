Nr. 1017

Heute Vormittag gegen 10.55 Uhr fand ein Angehöriger die 80-jährige Frau tot in einem Einfamilienhaus in der Chemnitzer Straße in Kaulsdorf. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler der 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes von einem Tötungsdelikt aus.