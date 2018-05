Beim Wenden von Auto erfasst – Motorradfahrer schwer verletzt

Nr. 1003

Beim Wenden seines Motorrades in Spandau wurde ein Motorradfahrer heute früh von einem Autofahrer in Falkenhagener Feld erfasst und schwer verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überholte der 41-jährige Yamaha-Fahrer gegen 7.45 Uhr die 36-jährige Fahrerin eines VW in der Falkenseer Chaussee, um anschließend mit seinem Motorrad zu wenden. Hierbei erfasste die Frau mit ihrem Pkw den Mann, der von seinem Motorrad stürzte und schwer verletzt zur stationären Behandlung in eine Klinik kam. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.