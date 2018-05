Beim Beschleunigen Heck ausgebrochen und Motorradfahrer erfasst

Nr. 0996

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Kreuzberg. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 34-jährige Yamaha-Fahrer in der Axel-Springer-Straße in Richtung Lindenstraße. Gegen 14 Uhr ordnete sich der Motorradfahrer in die Rechtsabbiegerspur ein, um anschließend nach rechts in die Leipziger Straße abzubiegen. Zeitgleich soll sich ein 24-jähriger Audi-Fahrer in die Linksabbiegerspur eingeordnet haben. Beide bogen kurz darauf nach rechts ab, wobei das Heck des Audis ausbrach und den 34-Jährigen auf seinem Motorrad erfasste. Er kam schwerverletzt mit der Berliner Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.