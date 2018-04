Drei Autos und drei Führerscheine beschlagnahmt

Tempelhof-Schöneberg/Reinickendorf

Gestern Nachmittag und in der vergangenen Nacht beschlagnahmten Polizisten in Schöneberg und Reinickendorf nach mutmaßlichen verbotenen Autorennen drei Fahrzeuge und die Führerscheine ihrer Fahrer.

Nr. 0883

Gestern gegen 14.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens des Abschnitts 42 in Schöneberg einen Porsche und einen Mercedes, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Dudenstraße in Richtung Kolonnenbrücke unterwegs waren. An der Kreuzung zur Hohenfriedbergstraße kamen beide Fahrzeuge an der roten Ampel zum Stehen, um bei grün wieder stark zu beschleunigen. Im weiteren Verlauf ihrer Fahrt wurde eine Gelb- bzw. Rotphase einer Ampel überfahren, an der sich auch Fußgänger zum Überqueren der Fahrbahn aufhielten. In Höhe der Julius-Leber-Brücke hielten die Polizisten beide Fahrzeuge an und kontrollierten den 27-jährigen Porschefahrer und den 29 Jahre alten Mercedesfahrer. Die Beamten beschlagnahmten die Autos und Führerscheine der Raser. Da der Mercedes bauliche Veränderungen aufwies, soll dazu ein technisches Gutachten erfolgen.

Nr. 0884

In Reinickendorf wurden an der Kreuzung Roedernallee/Alt-Reinickendorf Streifenbeamte des Abschnitt 12 gegen 0.50 Uhr auf einen BMW und einen Audi aufmerksam, die nebeneinander an einer roten Ampel hielten, bei grün mit quietschenden Reifen stark beschleunigten und mit überhöhter Geschwindigkeit die Roedernallee befuhren. Der Abstand zwischen dem Einsatzwagen, der dem Duo mit etwa 80 km/h und zwischenzeitlich mit Blaulicht und Martinshorn folgte, vergrößerte sich zunehmend. An der Kreuzung Straße Am Nordgraben stoppten die Polizisten den 19-jährigen BMW-Fahrer an einer roten Ampel für Rechtsabbieger, während der Audi-Fahrer bei grün geradeaus weiterfuhr und flüchtete. Der 19-jährige musste seinen Weg zu Fuß fortsetzten, denn sein Führerschein und der Wagen wurden nach richterlicher Anordnung beschlagnahmt.