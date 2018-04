Verdacht der Brandstiftung

Steglitz-Zehlendorf/Neukölln

Die Polizei und Feuerwehr mussten gestern Abend und in der vergangenen Nacht zu zwei Autobränden nach Lankwitz und Britz ausrücken.

Nr. 0880

Gegen 19.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Funkwagens Rauch, der aus der Motorhaube eines in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Lankwitz geparkten Autos quoll. Trotz sofortiger Löschversuche griff das Feuer auf einen davor geparkten VW Polo über. Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Der BMW und der VW wurden nahezu komplett zerstört, auch ein Straßenbaum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Kaiser–Wilhelm-Straße musste für die Maßnahmen für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Nr. 0881

In der Britzer Cafeastraße bemerkte eine Frau kurz nach Mitternacht Feuerschein aus einem Pick-up und alarmierte die Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen an dem Fahrzeug, welches vollständig zerstört wurde. Auch hier wurde ein Straßenbaum durch das Feuer beschädigt.

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.