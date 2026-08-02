Nr. 0937
Heute Vormittag kam es in Friedrichshain zu einer Störung beim Anbringen von Wahlplakaten. Nach bisherigen Erkenntnissen befestigten mehrere Mitglieder einer politischen Partei gegen 9:20 Uhr Wahlplakate an Laternen in der Gürtelstraße, darunter ein Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin. Währenddessen sollen sie durch mehrere Personen verbal angegangen worden sein. Zwei Männer im Alter von 30 und 34 Jahren und eine 35-jährige Frau sollen an einer Leiter, auf der ein 31-jähriger Mann stand, gerüttelt haben. Daraufhin soll der 31-Jährige Tierabwehrspray eingesetzt haben. Der 30-Jährige erlitt Augen- und Atemwegsreizungen und ein 36-jähriger Mann klagte über Atembeschwerden. Rettungskräfte brachten die beiden Männer für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten fanden bei dem 31-Jährigen ein Tierabwehrspray, welches beschlagnahmt wurde. Der Mann kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen auf einen Polizeiabschnitt und wurde im Anschluss von dort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Störung beim Anbringen von Wahlplakaten
Polizeimeldung vom 02.08.2026
Friedrichshain-Kreuzberg