Nr. 0935
In der vergangenen Nacht kam es in Schöneberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 23 Uhr vor einer Bar in der Dominicusstraße mehrere männliche Personen zunächst verbal aneinander, bevor die Situation eskalierte. Dabei sollen Baseballschläger, Glasflaschen sowie ein Messer eingesetzt worden sein. Ein 32-jähriger Mann erlitt Stichverletzungen am linken Oberarm und am Gesäß und wurde von Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach aktuellem Kenntnisstand nicht bestehen. Zwei weitere Männer im Alter von 26 und 28 Jahren erlitten Kopfverletzungen und kamen ebenfalls für eine Behandlung in ein Krankenhaus. Drei tatverdächtige Männer im Alter von 23, 33 und 34 Jahren wurden vorläufig festgenommen und kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie vor Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung
Polizeimeldung vom 02.08.2026
Tempelhof-Schöneberg