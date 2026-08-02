Nr. 0934
Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern in Pankow. Bislang ist bekannt, dass ein 41-Jähriger mit seinem Toyota gegen 21 Uhr auf der Prenzlauer Promenade in Richtung Autobahn fuhr. Zeitgleich kam ihm ein 76-Jähriger in dessen Ford entgegen und wollte nach links in die Rothenbachstraße einbiegen. Dabei kam es zum Verkehrsunfall, bei dem der Toyota gegen eine Ampel geschleudert wurde und diese dadurch erheblich beschädigte. Sowohl die beiden Männer als auch die 24-jährige Beifahrerin im Toyota und die 74-jährige Beifahrerin im Ford erlitten Verletzungen. Während die beiden Jüngeren am Ort auf eine Behandlung verzichteten, mussten die Älteren stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die alarmierte Feuerwehr und Fachkräfte des Stromnetzes Berlin trennten die Ampel vom Strom und sicherten sie. Die Ermittlungen in einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) laufen, dabei werden auch vorhandene Beweismittel und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen hinsichtlich der Fahrgeschwindigkeit des 41-Jährigen ausgewertet.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
Helfen Sie unseren Ermittlerinnen und Ermittlern!
Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten
Polizeimeldung vom 02.08.2026
Pankow