Nr. 0919
Ein Autofahrer ist gestern Vormittag bei einem Verkehrsunfall in Marzahn erheblich verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 90-Jährige gegen 9:30 Uhr mit seinem Pkw die Mehrower Allee in Richtung Märkische Allee. Auf der Kreuzung Mehrower Allee/ Trusetaler Straße/ Max-Herrmann-Straße stieß er mit seinem Fahrzeug mit einer Straßenbahn der Linie 16 zusammen, die auf der Kreuzung in Richtung Raoul-Wallenberg-Straße unterwegs war. Der Pkw wurde nach den ersten Erkenntnissen mehrere Meter mitgeschleift und kam erst hinter dem Kreuzungsbereich zum Stehen. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Anschließend brachten Rettungskräfte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich von etwa 9:40 Uhr bis 15 Uhr voll gesperrt. Davon war auch der Straßenbahnverkehr betroffen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Autofahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn erheblich verletzt
Polizeimeldung vom 29.07.2026
Marzahn-Hellersdorf