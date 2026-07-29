Nr. 0918
Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte zu einer Sachbeschädigung auf einem Schulgelände in Zehlendorf gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Mitarbeiterin der Schule gegen 8 Uhr von einem Passanten auf ein Feuer auf dem Sportplatz des Schulgeländes am Teltower Damm aufmerksam gemacht. Demnach sollen sich in der Nacht zuvor eine unbekannte Anzahl von Tatverdächtigen Zutritt zu dem Gelände verschafft haben. Anschließend sollen sie mehrere Sportgeräte aus einem mutmaßlich gewaltsam geöffneten Geräteschuppen entnommen, diese in einer Weitsprunggrube abgelegt und dort angezündet haben. Zudem sollen die Tatverdächtigen Toilettenpapier auf dem Schulgelände verteilt haben. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Sachbeschädigung durch Brand auf Schulgelände
Polizeimeldung vom 29.07.2026
Steglitz-Zehlendorf