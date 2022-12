Mofa und Motorrad kollidiert - Zwei Verletzte

Nr. 2459

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll die 42-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades gegen 19.20 Uhr beim Einbiegen von einem dortigen Parkplatz in den Fließverkehr der Rummelsburger Straße das herannahende Motorrad eines 33-Jährigen übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Motorrad gegen ein am Straßenrand geparktes Auto rutschte und dieses beschädigte. Die Fahrerin des Kleinkraftrades erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen am Arm, der Motorradfahrer wurde schwer am Kopf verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).