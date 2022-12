Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Nr. 2473

Im Ortsteil Falkenhagener Feld wurde gestern Abend eine Frau bei einem Wohnungsbrand verletzt. Ein aufmerksamer Passant rief die Feuerwehr gegen 19.40 Uhr in den Germersheimer Weg, nachdem er den Brand in der Erdgeschosswohnung bemerkt hatte. Die alarmierten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr entdeckten in der betroffenen Wohnung eine leblose Frau, reanimierten die 56-Jährige erfolgreich und brachten sie anschließend wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen. Aktuell wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die Brandursache ist noch unklar.