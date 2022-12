Juweliergeschäft überfallen

Nr. 2352

Unbekannte überfielen gestern Nachmittag ein Juweliergeschäft in Wilmersdorf. Nach bisherigem Kenntnisstand klingelten zwei Männer gegen 17.35 Uhr an dem Geschäft in der Fasanenstraße und wurden daraufhin von der Mitarbeiterin hereingelassen. Einer der Männer sprühte dann sofort Reizgas in Richtung der 54-Jährigen, so dass sie Augenreizungen erlitt und auch Probleme mit der Atmung bekam. Die Unbekannten nahmen Schmuckstücke an sich, flüchteten damit aus dem Geschäft und fuhren schließlich mit einem Auto davon. Die Überfallene wurde leicht verletzt und wollte sich zunächst ärztlich nicht behandeln lassen. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die Ermittlungen nach den Flüchtigen aufgenommen.