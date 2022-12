Beim Überqueren der Fahrbahn schwer verletzt

Nr. 2336

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Tempelhof wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Aussagen befuhr der 52-jährige Fahrer eines Renault gegen 7.30 Uhr die Dudenstraße vom Loewenhardtdamm kommend in Richtung Katzbachstraße, als die 58-Jährige die Fahrbahn der Dudenstraße in Höhe der Einmündung der Höhndorfstraße überquerte. Der Fahrer des Fahrzeuges fuhr die Passantin, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, an. Die 58-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe, stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Fußgängerin mit Rumpf- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.