Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit gestohlenem Auto

Nr. 2212

Gestern Nachmittag stellten Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 56 ein als gestohlen gemeldetes Auto in Mitte fest. Gegen 16 Uhr sahen die Polizistinnen und Polizisten den mittels GPS-Ortung durch den Geschädigten ausfindig gemachten Wagen an der Kreuzung Invalidenstraße Ecke Scharnhorststraße. Bei dem Versuch, den Wagen anzuhalten, entzog sich der Fahrzeugführer der Polizeikontrolle und flüchtete mit dem Auto über den Gehweg der Scharnhorststraße. Kurz vor der Einmündung zur Habersaathstraße stellte sich eine weitere eingesetzte Besatzung mit ihrem Funkstreifenwagen vor das flüchtende Fahrzeug und konnte es stoppen. Als einer der Beamten die Beifahrertür des Funkwagens geöffnet hatte, um auszusteigen, beschleunigte der Tatverdächtige wiederum stark und rammte mit dem Fluchtfahrzeug die geöffnete Tür. Der Fahrer fuhr anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowohl auf der Fahrbahn als auch auf dem Gehweg weiter, wobei sich ein Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug retten konnte. Wieder auf der Fahrbahn der Scharnhorststraße verursachte der flüchtige Fahrer einen Verkehrsunfall mit einem ihm entgegenkommenden Taxi und flüchtete anschließend mit unverminderter Geschwindigkeit in Richtung Sellerbrücke weiter. Kurz hinter der Grünanlage An der Kieler Brücke fuhr der Tatverdächtige aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen das Brückengeländer der Sellerbrücke und kam dort zum Stehen. Die beiden Insassen verließen das Fahrzeug und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die nacheilenden Polizeieinsatzkräfte nahmen die beiden unverletzten 34 und 36 Jahre alten Männer kurze Zeit später fest und stellten das gestohlene Fahrzeug sicher. Den 36-jährigen Fahrer, der keinen Führerschein vorweisen konnte und vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, brachten sie zur Blutentnahme und Identitätsfeststellung in einen Polizeigewahrsam. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).