Räuberischer Diebstahl am U-Bahnhof Prinzenstraße – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 2173

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen.

Am Samstag, den 7. Februar 2022, gegen 10.30 Uhr kam es am U-Bahnhof Prinzenstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ersten Ermittlungen nach soll der unbekannte Tatverdächtige versucht haben, einem anderen Mann auf der Treppe zum Ausgang des U-Bahnhofs seine Geldbörse zu entwenden. Als der Bestohlene sich wehrte, kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Gesuchte sein Opfer würgte und mit mehreren Faustschlägen traktierte. Es gelang ihm, das Bargeld in Höhe von 40 Euro aus dem Portemonnaie zu entnehmen und damit in unbekannte Richtung zu flüchten.

Wer kann Angaben zur Tat bzw. zu dem abgebildeten Täter oder dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Dir 5 K 31 in der Friesenstr. 16, 10965 Berlin unter der Tel.: 030/ 4664-57 31 00 (innerhalb der Bürozeiten) oder unter der Tel.: 030/ 4664-57 11 00 (außerhalb der Bürozeiten), die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.