Jugendlicher von Auto angefahren

Nr. 1963

Ein jugendlicher Fußgänger erlitt gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf schwere Verletzungen. Nach Zeugenaussagen überquerte der 14-Jährige gegen 16.05 Uhr an der Kreuzung Roedernallee/Lindauer Allee eine rote Fußgängerampel, mutmaßlich um zu einer auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite der Roedernallee gelegenen Bushaltestelle zu gelangen. Ein 56-jähriger Autofahrer, der zum selben Zeitpunkt mit seinem Wagen die Roedernallee in Richtung Teichstraße befuhr, fuhr im Kreuzungsbereich, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, den von links kommenden Fußgänger mit seinem Auto an. Durch den frontalen Zusammenstoß wurde der 14-Jährige auf die Windschutzscheibe geschleudert, rollte über das Fahrzeugdach und stürzte hinter dem Wagen auf die Fahrbahn. Unmittelbar danach stand der Jugendliche jedoch plötzlich wieder auf und flüchtete aus bisher unbekannten Gründen vom Unfallort. Ein Polizeibeamter außer Dienst konnte ihn auf der Lindauer Allee anhalten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den an Kopf und Rumpf schwer Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt, standen aber deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die Ermittlungen und die weitere Bearbeitung führt das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).