Sabotage an Bahnkabeln - Zeugen gesucht

Nr. 1965

Am Samstag, den 8. Oktober 2022 wurden in den Morgenstunden zwischen den S-Bahnhöfen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen Kabel der Deutschen Bahn beschädigt, was zu einem großflächigen Ausfall des Zugverkehrs führte.

Wer hat am besagten Tag gegen 6.30 Uhr Personen beobachtet, die sich im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen im Bereich der Bahnanlagen oder in der näheren Umgebung in verdächtiger Weise aufgehalten haben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 – 952444 in Verbindung zu setzen oder sich an eine andere Polizeidienststelle zu wenden.