Angriff mit Machete in Wohnwagen

Nr. 1960

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizei nach Wedding alarmiert. Gegen 16.15 Uhr soll es durch einen namentlich unbekannten Mann in der dortigen Dubliner Straße zu einem Angriff auf einen 27-jährigen Mann in seinem Wohnwagen gekommen sein. Zeugen zufolge sollen auch Schüsse vernehmbar gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll dem Angriff ein Streit vorausgegangen sein. Der Wohnwageninhaber erlitt schwere Abwehrverletzungen an den Unterarmen und wurde nach einer Notoperation stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Eine Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).