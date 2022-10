Bus fährt gegen S-Bahn-Unterführung: Drei Verletzte

Nr. 1936

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Unfall in Steglitz gerufen. Ersten Informationen nach soll ein 57-jähriger BVG-Mitarbeiter gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung Bergstraße und Robert-Lück-Straße trotz Beschilderung versucht haben, eine S-Bahn-Unterführung zu durchfahren, welche nicht für Doppeldeckerbusse zugelassen ist. Es kam zur Kollision. Ersten Erkenntnissen nach sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalls neben dem Busfahrer weitere sechs Personen im Bus aufgehalten haben, von denen Drei verletzt wurden. Zwei Männer im Alter von 31 und 75 Jahren erlitten schwere Verletzungen im Kopf bzw. im Rumpfbereich und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ein weiterer Mann soll leichte Verletzungen erlitten haben, welche ambulant behandelt wurden. Warum der Mann von der regulären Route über die Albrechtstraße abwich, ist bisher nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).