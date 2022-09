Fußgänger schwer verletzt

Nr. 1887

In Tempelhof wurde gestern Nachmittag ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr der 79-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrzeug die Arnulfstraße von der Manteuffelstraße kommend in Richtung Wittekindstraße und erfasste den jungen Mann, der von rechts auf die Fahrbahn trat. In Folge des Aufpralls schlug der Kopf des 22-Jährigen gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer am Kopf verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 79-Jährige und seine 82 Jahre alte Ehefrau wurden nicht verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Arnulfstraße bis 15.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.