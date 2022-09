Nr. 1875

Gestern Morgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Lichterfelde. Ersten Informationen nach soll eine 55-jährige Autofahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Wismarer Straße unterwegs gewesen sein und wollte mit ihrem Fahrzeug nach links auf den Lidl-Parkplatz abbiegen. In diesem Moment soll ein 74-jährige Motorradfahrer versucht haben, über die Gegenfahrbahn zu überholen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und blieb dann, kaum ansprechbar, am Boden liegen. Nach erfolgter Erstversorgung wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).