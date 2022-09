Nr. 1865

Zu einem brennenden Auto in Schöneberg rückten in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr aus. Die Angestellte eines Backshops hörte kurz vor 4 Uhr zunächst einen lauten Knall und sah dann auf einem Parkplatz in der Ebersstraße ein in Flammen stehendes Auto. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen aufgenommen.