Nr. 1862

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 nahmen gestern Abend in Neukölln einen mutmaßlichen Räuber fest. Nach den Angaben des 47-jährigen Inhabers eines Spätkaufs betrat der 18-Jährige gegen 19.20 Uhr das Geschäft in der Emserstraße. Der mit Kapuze und einer Mund-Nasen-Bedeckung maskierte junge Mann soll zunächst den Besitzer mit einem Messer bedroht und lautstark die Herausgabe von Geld gefordert haben. Mit Unterstützung durch einen anwesenden 53-jährigen Kunden gelang es dem 47-Jährigen, den Angreifer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festzuhalten, die den Tatverdächtigen dann in einem Nebenraum des Spätkaufs festnahmen. Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben. Die Ermittlungen gegen den jungen Mann dauern an.