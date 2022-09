Zwei Männern gegen den Kopf getreten und beraubt

Nr. 1840

Heute früh wurden Einsatzkräfte zum S-Bahnhof Gesundbrunnen im gleichnamigen Ortsteil alarmiert. Kurz nach 5 Uhr soll dort ein Mann angegriffen und ausgeraubt worden sein. Ersten Erkenntnissen nach habe ein Unbekannter ihn zunächst gefragt, ob er eine Zigarette habe. Als der 44-Jährige dies verneinte, habe der Tatverdächtige ihn unvermittelt zu Boden gebracht und mehrfach gegen den Kopf getreten. Anschließend sei er mit dem Rucksack des am Boden Liegenden in einer S-Bahn davongefahren. Der 44-Jährige erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen, welche ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Wenig später, gegen 5.40 Uhr, kam es an der Putlitzbrücke vermutlich durch denselben Täter zu einem ähnlichen Raub: Auch hier bat der unbekannte Mann einen 62-Jährigen zunächst um eine Zigarette und attackierte ihn dann. Durch multiple Tritte gegen den Kopf und das Gesicht erlitt der Beraubte schwere Kopfverletzungen und wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige erbeutete erneut einen Rucksack, ließ den zuvor in Gesundbrunnen gestohlenen Rucksack des 44-Jährigen dafür am Tatort zurück. Nach der Tat flüchtete er in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).