Busfahrer angegriffen und verletzt

Nr. 1837

In Neukölln griff ein Mann in der vergangenen Nacht einen Busfahrer an und verletzte ihn. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll sich ein Fahrgast eines Busses der Linie M41 gegen 23 Uhr während der Fahrt eine Zigarette angezündet haben. Der 44 Jahre alte Busfahrer forderte den bis dahin Unbekannten daraufhin auf, die Zigarette auszumachen und den Bus beim nächsten Zwischenstopp zu verlassen. An der Haltestelle Hertzbergplatz soll der Fahrgast sich schließlich wie aufgefordert zum Ausgang begeben haben. Der Busfahrer soll sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb seiner Fahrerkabine aufgehalten haben. Als er dorthin zurückkehrte, soll der Fahrgast ihn gegen den Rücken gestoßen haben, woraufhin er nach vorne gefallen sein soll. In Folge dessen soll sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern entwickelt haben, die sich im weiteren Verlauf auf den Gehweg verlagerte. Dort soll der Fahrgast den Busfahrer schließlich auch körperlich angegriffen haben, ihn zu Boden gerissen, beleidigt und mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Angriff wurde der Busfahrer im Gesicht verletzt und klagte über Kopfschmerzen und Schwindel. Der verletzte Busfahrer wurde von alarmierten Rettungskräften zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Tatverdächtige, der von alarmierten Polizeieinsatzkräften am Ort festgenommen wurde, kam in eine Klinik. Dort verblieb der 34-Jährige aufgrund seines psychischen Zustands stationär. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.