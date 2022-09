80-jährige Seniorin beraubt und getreten

Nr. 1834

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Raubes in die Herbert-Tschäpe-Straße nach Lichtenberg gerufen. Gegen 1 Uhr war eine 80-jährige Frau auf dem Heimweg, als ein unbekannter Mann sie zunächst angesprochen und nach dem Weg gefragt haben soll. Die Seniorin lehnte eine Auskunft zu so später Stunde ab und setzte ihren Weg fort. Kurz darauf griff sie der Tatverdächtige an, brachte sie zu Boden und trat ihr auf den Arm. Der Unbekannte entriss ihr die Handtasche und flüchtete anschließend in Richtung Oderbruchstraße. Während des Angriffs soll sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine weitere männliche Person aufgehalten haben, welche die Tat möglicherweise absicherte. Die Seniorin schaffte es trotz schwerer Verletzungen eigenständig zu ihrem nahegelegenen Wohnhaus, wo Nachbarn die Einsatzkräfte der Polizei verständigten. Die Frau erlitt einen Armbruch sowie Hautabschürfungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).