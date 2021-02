Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter-Fahrer

Nr. 0417

Gestern Nachmittag wurde ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen soll gegen 16.30 Uhr ein 49-Jähriger mit einem sogenannten E-Scooter den Saatwinkler Damm in Richtung Friedrich-Olbricht-Damm gefahren sein, als eine 81 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes aus der entgegenkommenden Richtung links auf die Autobahnzufahrt abbog, dabei erfasste sie den E-Scooter-Fahrer mit ihrem Pkw. Hierdurch wurde der Mann so schwer verletzt, dass Passanten lebensrettende Maßnahmen einleiteten. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr konnten den am Kopf verletzten Mann reanimieren und in ein Krankenhaus bringen, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Das Elektrokleinstfahrzeug und das Auto wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt ein Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 (West).