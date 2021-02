Geschäftseinbruch mit Blumenkübel - Festnahme

Nr. 0391

Einsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen Mann nach einem Geschäftseinbruch in Kreuzberg fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine 25-jährige Anwohnerin gegen Mitternacht eine ausgelöste Alarmanlage eines Bekleidungsgeschäftes in der Skalitzer Straße gehört und bemerkte an dem Laden eine durch einen Blumenkübel eingeschlagene Seitenscheibe. Alarmierte Zivilpolizisten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher im Keller des Geschäftsgebäudes fest. Der 46-jährige Festgenommene wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung für das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert.