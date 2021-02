Erfolgloser Taschendiebstahl endet mit Festnahme

Nr. 0272

Keinen Erfolg hatte gestern Nachmittag ein Langfinger, als er in Kreuzberg versuchte, einen Fahrgast der U-Bahn zu bestehlen. Der später Festgenommene verwickelte gegen 13.20 Uhr einen auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Hermannplatz wartenden 26-Jährigen in ein Gespräch. Dabei zog er ihm ein Mobiltelefon aus der Hosentasche. Das bemerkte der Bestohlene jedoch, packte den Dieb am Arm und ließ ihn nicht mehr los. Ein angesprochener Sicherheitsmitarbeiter war beim Festhalten behilflich, so dass der 29-Jährige der Besatzung einer Funkstreife übergeben werden konnte. Der Mann, der in Berlin über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam zur Polizeidienststelle und wurde dem für Taschendiebstahl zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt.