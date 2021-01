Tankstelle überfallen

Nr. 0236

Zwei unbekannte Männer überfielen heute Morgen eine Tankstelle in Gesundbrunnen. Nach Angaben der 54-jährigen Angestellten betraten die beiden Männer gegen 7.45 Uhr den Verkaufsraum in der Residenzstraße und drängten sie hinter den Tresen. Von einem der Maskierten soll sie mit einer Schusswaffe und durch den Zweiten mit einem Messer bedroht worden sein. Nachdem die Mitarbeiterin, wie von ihr gefordert, die Kasse geöffnet hatte, entwendeten die Kriminellen daraus das Geld und aus den Auslagen Zigarettenstangen und –schachteln. Mit der Beute, die in einem Plastiksack verstaut worden sein soll, floh das Duo vom Gelände der Tankstelle in unbekannte Richtung. Die 54-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an und wurden durch ein Raubkommissariat der Direktion 1 übernommen.