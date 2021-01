Waggons durch Graffiti beschädigt – Tatverdächtige festgenommen

Nr. 0234

Fünf mutmaßliche Farbsprüher wurden in der vergangenen Nacht durch Einsatzkräfte der Abschnitte 34 und 51 in Lichtenberg festgenommen. Gegen 0.40 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der BVG im sogenannten Kehrgleis des U-Bahnhofes Frankfurter Allee eine Gruppe von Männern, die an einem abgestellten Zug drei Waggons großflächig mit Farbe besprühten und alarmierte die Polizei. Als die Tatverdächtigen die Einsatzkräfte bemerkten, flüchteten alle über die Gleisanlagen in Richtung Bahnhof Magdalenenstraße, wobei sie diverse Gegenstände auf der Strecke wegwarfen. Vier Tatverdächtige versuchten, sich unter dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Magdalenenstraße zu verstecken, was nicht gelang. Sie wurden dort festgenommen. Einen fünften mutmaßlichen Mittäter nahmen die Einsatzkräfte im Bereich des Gleisbettes des Bahnhofs Frankfurter Allee fest. Sowohl bei den festgenommenen Männern, 28, 33, 35, 36 und 43 Jahre alt, als auch entlang ihrer Fluchtstrecke stellten die Polizistinnen und Polizisten Beweismittel, unter anderem zahlreiche Farbsprühdosen und Kameras, sicher. Das Quintett wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.