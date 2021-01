Fußgänger verletzt

Nr. 0233

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Französisch Buchholz wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 33-Jähriger gegen 19.15 Uhr mit einem Renault die Pasewalker Straße von der Blankenburger Straße kommend in Richtung Margaretenaue. In Höhe einer Straßenbahnhaltestelle soll der 42-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Pasewalker Straße überquert haben, nachdem er zuvor aus einer Straßenbahn ausgestiegen sein soll. Der Renault-Fahrer erfasste den Passanten mit dem Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige am Kopf verletzt und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 übernahm die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen.