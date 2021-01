Polizei Berlin sucht Nachwuchs – 2. Imagefilm veröffentlicht

Nr. 0223

Die Polizei Berlin hat heute ihren neuen Imagefilm veröffentlicht. Im Rahmen der Kampagne „110 Prozent Berlin“ ist der etwas mehr als eine Minute lange Film in unserem YouTube-Kanal online gegangen.

Er zeigt die Vielfalt des Polizeiberufs in unserer Stadt und veranschaulicht die grundlegenden Werte der Hauptstadtpolizei.

Auch die Behördenleiterin, Frau Dr. Barbara Slowik, ist als 1. Polizeipräsidentin Deutschlands in dem Film zu sehen, zu welchem sie sagt:

„Mit diesem 2. Imagefilm ist es uns gelungen, den Berlinerinnen und Berlinern zu verdeutlichen, wofür Ihre Polizei steht und was sie von Ihrer Polizei erwarten dürfen. Zudem stellen wir uns als vielseitiger und attraktiver Arbeitgeber unserer Stadt dar. Mein großer Dank gilt allen, die an dem Film mitgewirkt haben und damit stellvertretend alle Kolleginnen und Kollegen repräsentieren.“

Machen Sie sich selbst ein Bild und schauen sie rein. Den Film finden Sie im Internet unter diesem Link.