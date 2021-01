Trunkenheitsfahrt mit anschließender Unfallflucht

Nr. 0222

Sechs Fahrzeuge wurden gestern Abend in Hellersdorf bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befuhr ein 40-jähriger Autofahrer gegen 21.45 Uhr mit seinem VW die Louis-Lewin-Straße stadtauswärts. Hinter der Kreuzung Schwarzheider Straße verlor der Mann in einer Linkskurve vermutlich die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen geparkten VW Golf. Infolge des Aufpralls wurden ein weiterer VW, ein BMW, ein Smart und ein Renault aufeinander geschoben und ebenfalls beschädigt. Anschließend flüchtete der 40-Jährige zunächst zu Fuß vom Unfallort und konnte mit Hilfe von Zeugen, die ihn wiedererkannt hatten, durch alarmierte Polizeibeamte des Abschnitts 33 festgenommen werden. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle hatte einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein sowie seine Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernahm die weiteren Ermittlungen.