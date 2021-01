Einbruch in Imbiss - Festnahme

Nr. 0208

Polizeibeamte des Abschnittes 53 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Geschäftseinbrecher in Kreuzberg fest. Er wird verdächtigt, zuvor mit seinem Komplizen in einen Imbiss eingebrochen zu sein. Gegen 1.35 Uhr beobachtete ein 19-jähriger Zeuge in der Görlitzer Straße zwei Männer, die aus dem Geschäft Getränkekisten trugen und diese an einen Mitarbeiter eines nahegelegenen Spätkauf verkauft haben sollen. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte später durch einen weiteren Zeugen im angrenzenden Görlitzer Park wiedererkannt und durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 22-jährige Festgenommene dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.