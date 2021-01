Tasche gestohlen und Geld erpresst – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 0198

Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem bisher unbekannten Mann, der im dringenden Verdacht steht in Mitte einen Diebstahl und eine räuberische Erpressung begangen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 28-Jähriger am Donnerstag, 17. September 2020, gegen 1.15 Uhr im S-Bahnhof Alexanderplatz in einem Fotoautomaten, als ihm zunächst unbemerkt seine Tasche entwendet wurde. Als er den Verlust bemerkte, suchte er die nähere Umgebung nach seiner Tasche ab. Dabei sprach ihn dann ein Unbekannter an, dass er ihm seine Tasche gegen Zahlung von 50 Euro wiedergeben würde. Als die Übergabe zunächst scheiterte, soll ihm der Unbekannte Schläge angedroht haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zog er dazu noch seine Oberbekleidung aus. Anschließend erfolgte dann die Übergabe des Geldes, der 28-Jährige bekam seine Tasche zurück und der Unbekannte flüchtete mit dem Geld. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

circa 175 bis 185 cm groß

trug dunkle Oberbekleidung, eine blaue Jogginghose mit auffallend hellblauen Stellen, dunkle Schuhe

sehr kurze, schwarze Haare

Tätowierung im Bereich des linken Arms vom Handrücken bis einschließlich der Schulter (sog. Sleeve)

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat am 17. September 2020 gegen 1.15 Uhr beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in 10559 Berlin-Moabit, Perleberger Straße 61A unter den Telefonnummern (030) 4664-574112, (030) 4664-571100 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.