Festnahme nach Einbruch in Spätkauf

Nr. 0126

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Einbrecher in Neukölln festgenommen werden konnten. Gegen 1.40 Uhr beobachtete er drei Männer, wie sie sich an der Eingangstür an dem Geschäft in der Karl-Marx-Straße zu schaffen machten. Nach bisherigen Erkenntnissen schob das Trio zuerst den elektrischen Rollladen nach oben und hebelte anschließend mit einem Werkzeug die Eingangstür auf. Als die alarmierten Kräfte des Polizeiabschnitts 54 bei dem Spätkauf eintrafen, konnten sie zwei von drei Tatverdächtigen am Ort vorläufig festnehmen. Der Dritte des Trios flüchtete zuvor in unbekannte Richtung. Die beiden 50- und 47-jährigen Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 5 übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.