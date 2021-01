Fahrzeug angezündet

Nr. 0122

Gäste und der Fahrer eines Fahrdienstes bemerkten vergangene Nacht in Marzahn ein brennendes Fahrzeug und alarmierten die Feuerwehr. Kurz nach 3 Uhr stellten die Drei an der Märkischen Allee Feuerschein im vorderen Bereich des Lastkraftwagens fest. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen des inzwischen in vollem Umfang brennenden Mercedes-Lkw und konnten ein Überspringen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Märkische Allee zwischen Bentschener Weg und Allee der Kosmonauten bis etwa 5 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.