Transporter brannten

In der vergangenen Nacht brannten zwei Transportfahrzeuge in Mariendorf. Einsatzkräfte hatten gegen 23.20 Uhr die Brände an den hintereinander geparkten Lkw in der Ullsteinstraße entdeckt. Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten die Flammen, die die Fahrzeuge nur teilweise beschädigt hatten. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.